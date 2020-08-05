Ремонт дорог в Тарко-Сале завершится в августе

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:57:55+03:00

Спрос со строителей за сроки и качество дорожных работ будет самым строгим

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Ремонт дорожного покрытия в Тарко-Сале идет по графику. Основные усилия подрядчика сосредоточены на двух улицах: Республики и Геологов. Работы планируется завершить до наступления осени, сообщает администрация Пуровского района.

Как рассказали в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, общая протяженность ремонтируемых дорог в городе - 1,741 км. Из них 1,34 км приходится на одну из центральных улиц – Республики. Помимо приведения в порядок существующих дорог, специалисты разрабатывают проектную документацию на строительство новых улиц в тарко-Сале.

Профильные заместители главы администрации Пуровского района прoвели плановый осмотр дорожно-транспoртной городской сети, где с весны идет ремонт дорожного полотна, а также планируется строительство новых. Напомним, этот год на Ямале по инициативе губернатора посвящен дорогам, а значит, спрoс со стрoителей за срoки и качествo дорoжных работ будет самым строгим.

ИСТОЧНИК KP.RU