Лжесотрудник банка заставил новоуренойца перевести деньги на «резервный счет»

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Нового Уренгоя обманул мнимый сотрудник банка, который выманил у доверчивого горожанина 377 тысяч рублей. Аферист сообщил 33-летнему мужчину по телефону, что с банковской карты были попытки несанкционированного списания денег.

Убедительный мошенник посоветовал новоуренгойцу перевести их на резервный счет, чтобы сохранить сбережения. Мужчина был уверен, что действительно разговаривает с сотрудником банка, поэтому под диктовку мошенника перевел деньги. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам при поступлении звонков от якобы сотрудников банка не продолжать разговор, а перезвонить на телефон горячей линии банка и уточнить все интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU