5 Авг. 2020 2020-08-05T11:07:56+03:00

Ноябрянин обматерил судью во время заседания Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске местного жителя подозревают в оскорблении судьи. Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. 9 июля 2020 года в ходе рассмотрения административного материала подсудимый публично оскорбил нецензурной бранью мирового судью судебного участка.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, теперь следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU