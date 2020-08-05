При строительстве моста через реку Пур использовали подложные документы

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:25:29+03:00

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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при строительстве моста через реку Пур в Пуровском районе. Как сообщили в региональном ведомстве, ательства строительство объекта осуществлялось без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

- Реализация проектной документации осуществлялась на основании подложного заключения. Фактически Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству такой документ не выдавало, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

После вмешательства ведомства несогласованная деятельность предприятиями прекращена. Получено новое заключение о согласовании строительных работ, которым предусмотрено искусственное воспроизводство водных биоресурсов объемом, в полтора раза превышающим ранее определенный. Природоохранная прокуратора проконтролирует выпуск 4,3 тонны молоди рыб.

Напомним, общая протяженность объекта – 1023 метра. Движение по мосту будет запущено раньше срока, уже в конце этого года. Десятки тысяч жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут забыть о понтонной переправе и воздушных подушках.

ИСТОЧНИК KP.RU