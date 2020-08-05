Ураган в Ямальском районе снес пять чумов

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:44:07+03:00

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Ураган, бушевавший в Ямальском районе, 4 августа снес пять чумов, застав жителей тундры врасплох.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного диспетчера в шесть вечера. С места стоянки кочевников в 50-ти километрах от Яр-Сале сильный ветер разрушил пять жилищ. На помощь тундровикам выехала группа спасателей, сотрудников полиции и районной администрации. На месте происшествия спасатели обнаружили 6 человек, в том числе ребёнка.

Фото: группа "Мой Ямальский район" vk.com

Они рассказали, как ураганный ветер и дождь сметал всё на своём пути, переворачивая нарты, ломая шесты и опрокидывая традиционные жилища. Все тундровики отказались от эвакуации и медицинской помощи. К пострадавшим прибыли родственники, которые теперь помогают им вновь обустраивать быт.

Напомним, накануне этого происшествия стихия в Ямальском районе не пощадила крышу местной администрации. За пять минут, пока бушевал ураган, порывы ветра сломали также забор, произошло подтопление одной улицы. Однако в целом ливневки в Яр-Сале справилась с ураганом.

ИСТОЧНИК KP.RU