2020-08-05T08:08:20+03:00
Происшествия

Надымчанин, изнасиловавший девочку после дискотеки, сел на 9 лет

Жертва пять месяцев не могла рассказать, что с ней произошло
Анна Полякова
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Надымчанин, изнасиловавший девочку после дискотеки, сел на 9 летНадымчанин, изнасиловавший девочку после дискотеки, сел на 9 летФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме зачитали приговор педофилу, изнасиловавшему девочку. Она пять месяцев скрывала, что с ней случилось. 21-летний мужчина отрицал свою причастность к преступлению, поскольку был уверен, что следователи не смогут доказать его вину в связи с прошедшим значительным периодом времени с момента совершения преступления.

В марте 2019 года в одном из поселков Надымского района молодой мужчина вызвался провожать после сельской дискотеки 15-летнюю девочку, приехавшую на каникулы к бабушке. Он завел ее в уединенное место, где изнасиловал ее.

Родители девочки, обеспокоенные произошедшими изменениями в поведении дочери, в августе 2019 года обратились в больницу. Только тогда она призналась в том, что с ней случилось.

Следователям удалось собрать доказательства вины педофила. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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