2020-08-05T07:53:27+03:00
Происшествия

Новоуренгойца, обматерившего полицейского, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Инцидент произошел в психдиспансере
Анна Полякова
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Новоуренгойца, обматерившего полицейского, оштрафовали на 15 тысяч рублейНовоуренгойца, обматерившего полицейского, оштрафовали на 15 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое вынесли приговор за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 30 апреля 2020 года в помещении психоневрологического диспансера.

Ранее не судимый пьяный 27- летний мужчина в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.

Его судили по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». Суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Правоохранители разъясняют, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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