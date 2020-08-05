В Ноябрьске внедорожник сбил велосипедиста

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:45:30+03:00

В семи ДТП на Ямале пострадали только автомобили Фото: 89.mchs.gov.ru

В семи ДТП на Ямале пострадали только машины

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так, например, в Ноябрьске в 19:38 на улице Энтузиастов водитель автомобиля Great Wall Hover допустил наезд на велосипедиста, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Ведомство направило на место ДТП 5 человека личного состава и один спецавтомобиль МЧС.

С начала 2020 года на ямальских дорогах в 2772 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 266 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU