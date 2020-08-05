2020-08-05T07:45:30+03:00
Общество

В Ноябрьске внедорожник сбил велосипедиста

В семи ДТП на Ямале пострадали только машины
Анна Полякова
Поделиться:
В семи ДТП на Ямале пострадали только автомобили Фото: 89.mchs.gov.ruВ семи ДТП на Ямале пострадали только автомобили Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так, например, в Ноябрьске в 19:38 на улице Энтузиастов водитель автомобиля Great Wall Hover допустил наезд на велосипедиста, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Ведомство направило на место ДТП 5 человека личного состава и один спецавтомобиль МЧС.

С начала 2020 года на ямальских дорогах в 2772 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 266 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцам разрешили приглашать гостей в ЗАГС на бракосочетание
Ураган в Ямальском районе снес пять чумов
Надымчанин, изнасиловавший девочку после дискотеки, сел на 9 лет
Новоуренгойца, обматерившего полицейского, оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Ноябрьске внедорожник сбил велосипедиста
В Надыме сотрудник «МТС» продал данные 26 абонентов
Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска работа завершится к сентябрю
В Лабытнанги откроется виртуальный концертный зал
Погода на Ямале 5 августа: +22 при северо-западном ветре
Новоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд
На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии
Детские лагеря Крыма откроются для ямальцев в августе
Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублей
В Салехарде на фасадах зданий появятся три новых мурала
В Пуровском районе провели рейд «Металл»
Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог»
Волонтёры проекта «Будущее Арктики» наводят порядок в тундре
В Лабытнанги пенсионера незаконно пытались лишить 1,6 млн рублей
Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом
Школьники из многодетных семей Ямала получат к 1 сентября выплаты
На Ямале пройдут конкурсы по озеленению дворов
Салехарды решают, куда перенести памятник жертвам политических репрессий
На Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги
Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе
Лабытнангцы придумывают название памятнику байкерам