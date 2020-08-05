В Надыме сотрудник «МТС» продал данные 26 абонентов

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:37:32+03:00

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В Надыме осудили сотрудника «МТС», который продал персональные данные 26 клиентов. 22-летний мужчина воспользовался возможностью получать информацию об абонентах оператора связи. В результате реализовал данные за 3 000 рублей.

Его судили за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Как сообщает прокуратура ЯНАО, суд учел обстоятельства дела, данные о личности подсудимого.

Молодому надымчанину удалось избежать реального наказания назначил. Ему назначили 6 месяцев лишения свободы условно с установлением обязанностей, которые тот должен выполнять в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU