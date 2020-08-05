2020-08-05T07:25:32+03:00
Общество

Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска работа завершится к сентябрю

Строительные работы отвечают требованиям санитарных норм и правил
Анна Полякова
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Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска работа завершится к сентябрю Фото: puradm.ruРемонт в здании железнодорожных касс Пуровска работа завершится к сентябрю Фото: puradm.ru
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Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска, в котором также расположены зал ожидания и отделение почты России – долгожданный для всех жителей и гостей поселка. Существующий объект имеет значительный физический и моральный износ. Окончание ремонта запланировано на 31 августа текущего года.

Как сообщили в администрации Пуровского района, все строительные работы выполняются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и отвечают требованиям санитарных норм и правил.

В связи с проведением необходимых работ, билетные кассы закрыты до 20 августа. Железнодорожные билеты можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении РЖД, по телефону 8-800-250-15-20, в сервисном центре станции Пурпе, а также в коммерческой кассе ООО «Экспресс Сервис».

Отделение почтовой связи на этот период переехало по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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