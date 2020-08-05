Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска работа завершится к сентябрю
Ремонт в здании железнодорожных касс Пуровска, в котором также расположены зал ожидания и отделение почты России – долгожданный для всех жителей и гостей поселка. Существующий объект имеет значительный физический и моральный износ. Окончание ремонта запланировано на 31 августа текущего года.
Как сообщили в администрации Пуровского района, все строительные работы выполняются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и отвечают требованиям санитарных норм и правил.
В связи с проведением необходимых работ, билетные кассы закрыты до 20 августа. Железнодорожные билеты можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении РЖД, по телефону 8-800-250-15-20, в сервисном центре станции Пурпе, а также в коммерческой кассе ООО «Экспресс Сервис».
Отделение почтовой связи на этот период переехало по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 37.
ИСТОЧНИК KP.RU