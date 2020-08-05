В Лабытнанги откроется виртуальный концертный зал

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:16:49+03:00

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В Лабытнанги в новом учебном году начнет свою работу виртуальный концертный зал на базе детской школы искусств. Работы по установке, монтажу и наладке оборудования завершились.

Ученики, жители и гости города смогут ощутить эффект присутствия на лучших филармонических концертах благодаря специальному оборудованию: в зал школы из центральных концертных залов России будет поступать прямой сигнал.

Всего до 2021 года на Ямале планируется открыть 7 виртуальных концертных залов на базе детских школ искусств округа. Пока созданы четыре: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске. В 2020 году откроется ещё один в Муравленко.

Проект по созданию виртуальных концертных залов реализуется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». На сегодняшний день его участниками стали более 300 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU