В Лабытнанги +22 градуса, малооблачно, кратковременный дождь – в середине дня, ветер западный 6 м/с.

В Муравленко +21 градус, переменная облачность, в первой половине дня – небольшой дождь, ветер северный 3 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, облачно, днем – без осадков, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +22 градуса, малооблачно, дождь пройдет только утром, ветер сворный 4 м/с.

В Надыме +22 градуса, малооблачно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое +22 градуса, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 22 градуса, облачно, в первой половине дня - дождь, гроза, ветер северный 5 м/с.

В среду, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +22 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-западный 6 м/с.

Погода на Ямале 5 августа: +22 при северо-западном ветре Фото: Анна Полякова

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