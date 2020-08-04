2020-08-04T15:51:17+03:00
Происшествия

Новоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд

Водитель не заметил человека во время маневра
Анна Полякова
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Новоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд Фото: pixabay.comНовоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд Фото: pixabay.com
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Новоуренгоец, переехавший на КамАЗе дорожного рабочего, стал фигурантом уголовного дела. Жуткое ДТП случилось 26 июля 2020 года на ул. Западная магистраль.

За рулем грузовика был 47-летний водитель. Перед началом движения он не убедился в безопасности маневра и не учел видимость в направлении движения. В результате наехал на 27-летнего мужчину, который в этот момент был занят дорожно-строительными работами и не заметил опасности.

Попавший под колеса КамАза мужчина согласно заключения судебно-медицинского освидетельствования получил множественные телесные повреждения.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю грузовика грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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