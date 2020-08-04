На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале по поручению губернатора вводится дополнительная субсидия для бизнеса, чья деятельность ограничена длительное время во время пандемии. Глав региорна Дмитрий Артюхов внес изменения в распоряжение о поддержке малых и средних предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о предприятиях общественного питания, частных детсадах и образовательных организациях, компаниях, оказывающих соцуслуги. В этом же списке учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений.

Как пояснил замгубернатора Александр Калинин, механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно заполнить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами в ПФР и налоговой службе.

Субсидия равна федеральному МРОТ – 12130 рублей - на каждого штатного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. ИП без работников получат выплату в размере МРОТ, умноженную на два (за каждый месяц).

Важно, что получить выплату могут предприятия, которые зарегистрированы в реестре МСП. Выплата начисляется по основному ОКВЭД. Если предприниматель фактически получает доход не по основному виду деятельности, он также может претендовать на получение субсидии. Для этого ему нужно обратиться в инвестиционный совет в своем муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU