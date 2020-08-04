Детские лагеря Крыма откроются для ямальцев в августе

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:07:30+03:00

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Юные ямальцы смогут отдохнуть в детских лагерях Крыма в августе и сентябре 2020 года. 999 ребят примут «Smart Camp» и «Мандарин». Заявочная кампания стартовала сегодня, 4 августа, в 14:00.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации летняя кампания началась значительно позже, количество смен сокращено, сами базы могут быть загружены не более чем на 50 процентов, следовательно, количества квот для поездки в лагеря в разы меньше.

Именно поэтому, как пояснил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, в этом году выделены категории детей, относящиеся к особо нуждающимся, социально незащищенным и чьи родители непосредственно работали и оказывали помощь в период распространения новой коронавирусной инфекцией.

Однако власти региона расширили перечень – теперь подать заявки могут многодетные семьи и дети волонтёров, помогавших ямальцам в период пандемиии, а также одаренные дети.

Все дети едут отдыхать бесплатно. Округ полностью оплачивает дорогу и саму путёвку в лагерь. Дети полетят прямыми чартерными рейсами. В аэропортах будет организован «зелёный коридор» с учётом минимальных контактов с посторонними лицами. Самостоятельный привоз детей в лагеря в этом году запрещён.

Сопровождающие пройдут обязательное тестирование на COVID-19 перед поездкой в детский лагерь. Базы лагерей также подготовлены с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований. На протяжении всех смен на базах будет находиться специальный представитель региона, который будет контролировать их соблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU