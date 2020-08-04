Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:45:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Лабытнанги попался на известную уловку мошенников, пытаясь купить навигатор через интернет. Когда ямалец понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию за помощью.

33-летний мужчина рассказал, что 25 июля 2020 года на сайте бесплатных объявлений увидел сообщение о продаже навигатора стоимостью 12 тысяч рублей. По телефону и в ходе переписки в соцсети он договорился с продавцом о покупке.

Для убедительности продавец прислал заявителю фотографию своей банковской карты с указанными на ней реквизитами. После этого доверчивый покупатель перевел деньги за покупку навигатора на указанные ранее реквизиты.

Однако после совершенных операций продавец заблокировал покупателя в соцсети и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU