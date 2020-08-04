2020-08-04T14:45:41+03:00
Происшествия

Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублей

Мошенник выманил деньги и перестал выходить на связь
Анна Полякова
Поделиться:
Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублейЖитель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Лабытнанги попался на известную уловку мошенников, пытаясь купить навигатор через интернет. Когда ямалец понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию за помощью.

33-летний мужчина рассказал, что 25 июля 2020 года на сайте бесплатных объявлений увидел сообщение о продаже навигатора стоимостью 12 тысяч рублей. По телефону и в ходе переписки в соцсети он договорился с продавцом о покупке.

Для убедительности продавец прислал заявителю фотографию своей банковской карты с указанными на ней реквизитами. После этого доверчивый покупатель перевел деньги за покупку навигатора на указанные ранее реквизиты.

Однако после совершенных операций продавец заблокировал покупателя в соцсети и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд
На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии
Детские лагеря Крыма откроются для ямальцев в августе
Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублей
В Салехарде на фасадах зданий появятся три новых мурала
В Пуровском районе провели рейд «Металл»
Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог»
Волонтёры проекта «Будущее Арктики» наводят порядок в тундре
В Лабытнанги пенсионера незаконно пытались лишить 1,6 млн рублей
Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом
Школьники из многодетных семей Ямала получат к 1 сентября выплаты
На Ямале пройдут конкурсы по озеленению дворов
Салехарды решают, куда перенести памятник жертвам политических репрессий
На Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги
Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе
Лабытнангцы придумывают название памятнику байкерам