4 Авг. 2020 2020-08-04T14:28:41+03:00

В Салехарде на фасадах зданий появятся три новых мурала Фото: salekhard.org

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В Салехарде появятся три новых арт-объекта. В рамках девятого фестиваля граффити «Культурная оборона 2020» на фасады зданий нанесут муралы. Рисунки будут отражать колорит Севера, его реалии и уникальность Ямала. Граффити – своеобразный, уже традиционный, подарок Салехарду ко Дню города.

Об этом глава окружной столицы Алексей Титовский рассказал в своем аккаунте в Instagram. Над граффити работают художники Павел Плетнев из Санкт-Петербурга и Вячеслав Каменских из Перми. Они уже заканчивает нанесение мурала на доме по улице Чубынина и вскоре приступит к другим объектам.

Фото: Instagram Алексея Титовского

Красивый, выразительный белый медведь украсят дом на Чубынина, на улице Подшибякина свое место займет работник нефтегазовой отрасли. Как сообщил градоначальник, преобразится и трансформаторная подстанция во дворе дома по ул. Чубынина, 12.

Фото:

Арт-объект с медведицей и медвежатами будет украшать один из выходов Парка Победы. Полностью завершить работу над арт-объектами планируется ко Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU