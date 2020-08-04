В Пуровском районе провели рейд «Металл»

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:07:52+03:00

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В Пуровском районе подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Металл», направленное на предупреждение и пресечение краж изделий из цветных и черных металлов. Одновременно полицейские проверяли деятельность по незаконному обороту драгоценных камней.

В ходе проводимых рейдов с 22 по 30 июля полицейские выявляли нарушения в работе предприятий, осуществляющих прием металла, проверяли наличие лицензии у данных организаций. Правоохранители осматривали транспорт на предмет наличия у водителей документов на перевозку лома цветных металлов, а также перевозки похищенного лома металла и металлических изделий.

Во время операции проверили десять организаций и предприятий, осуществляющих деятельность по приему цветных металлов, чтобы выявить ценности, добытые преступным путем. По результатам проверок зарегистрировано два административных правонарушения. Изъято из незаконного оборота 300 кг черных и цветных металлов, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU