Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог»

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:15:39+03:00

На дорожках одновременно смогут находиться не более 10 человек

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В Салехарде после длительного перерыва в работе 5 августа откроется бассейн в центре культуры и спорта «Геолог». Его работы была приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе и введением режима повышенной готовности.

Глава ямальской столицы Алексей Титовский проверил готовность бассейна и соблюдение всех требований Роспортребнадзора.

Всем посетителям на входе, а потом и в помещение бассейна будут измерять температуру. Все сотрудники, в том числе и инструкторы по плаванию, обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками.

Занятие для одной группы составит 45 минут. При этом на дорожках одновременно смогут находиться не более 10 человек. После - в течение 30 минут будет проводиться полная санитарная обработка помещений. Для посещения необходимы результаты медицинского обследования.

Градоначальник отметил, что ситуация позволяет открыть бассейн для посещений. Он наполнен водой, необходимо еще два дня, чтоб она прогрелась до норматива. После чего салехардцы смогут его посещать.

ИСТОЧНИК KP.RU