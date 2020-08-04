2020-08-04T13:15:39+03:00
Общество

Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог»

На дорожках одновременно смогут находиться не более 10 человек
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог» Фото: salekhard.orgГлава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог» Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде после длительного перерыва в работе 5 августа откроется бассейн в центре культуры и спорта «Геолог». Его работы была приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе и введением режима повышенной готовности.

Глава ямальской столицы Алексей Титовский проверил готовность бассейна и соблюдение всех требований Роспортребнадзора.

Всем посетителям на входе, а потом и в помещение бассейна будут измерять температуру. Все сотрудники, в том числе и инструкторы по плаванию, обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками.

Занятие для одной группы составит 45 минут. При этом на дорожках одновременно смогут находиться не более 10 человек. После - в течение 30 минут будет проводиться полная санитарная обработка помещений. Для посещения необходимы результаты медицинского обследования.

Градоначальник отметил, что ситуация позволяет открыть бассейн для посещений. Он наполнен водой, необходимо еще два дня, чтоб она прогрелась до норматива. После чего салехардцы смогут его посещать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24