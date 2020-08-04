Волонтёры проекта «Будущее Арктики» наводят порядок в тундре

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:48:00+03:00

Присоединится к экодесанту можно через соцсети

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За несколько часов работы 3 августа волонтёры проекта «Будущее Арктики» очистили территорию тундры в Южной части Нового Уренгоя. Собраны десятки мешков. К уборке крупногабаритного мусора привлечена специальная техника.

Куратор экологического проекта «Будущее Арктики» в Новом Уренгое Арби Хашаев отмечает, что работы для волонтеров достаточно – окрестности города загрязнены как бытовым, там и строительным мусором. Это результат безответственного отношения горожан к вопросам экологии.

- Здесь находятся и перекорёженные машины, и фундаментные блоки, и колеса, и бывшие конструкций зданий. Убрать все вручную сложно. Но мы убираем то, что нам по силам, – отмечают волонтеры.

Напомним, четыре года назад инициатором масштабного экодвижения выступил депутат Госдумы России Владимир Пушкарёв. Идея получила отклик и разлетелась по ямальским городам и отдалённым глубинкам. Присоединится к волонтёрам проекта «Будущее Арктики» можно через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU