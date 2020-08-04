В Лабытнанги пенсионера незаконно пытались лишить 1,6 млн рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:24:26+03:00

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После вмешательства прокуратура пенсионера из Лабытнанги включили в список граждан-получателей соцвыплаты в рамках программы «Сотрудничество». Размер причитающихся пенсионеру средств составил почти 1,6 млн рублей.

Региональное ведомство провело проверку по обращению местного жителя. Мужчина жаловался на незаконный отказ Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО включить его в список получателей соцвыплаты на приобретение жилья на юге Тюменской области.

Выяснилось, что ямалец как пенсионер МВД России состоял в Окружном списке на выплату с 2010 года. Когда подошла его очередь, он обратился с заявлением, приложив все необходимые документы. Однако получил отказ из-за того, что удостоверение пенсионера выдано ему не Пенсионным фондом России.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, заявитель соответствовал предъявляемым требованиям программы «Сотрудничество», поэтому ведомство округа на противоречащий закону приказ директора Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО заявило протест.

ИСТОЧНИК KP.RU