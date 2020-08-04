2020-08-04T12:12:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом

"Они шли туда, где было сложнее всего"
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом Фото: Новоуренгойская ЦГБЯмальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом Фото: Новоуренгойская ЦГБ
Изменить размер текста:

Руководство Новоуренгойской центральной городской больницы поблагодарило бригаду специалистов Тюменского государственного медицинского университета. Почти 2 месяца «тюменский десант» помогал ямальским коллегам бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вахту в газовой столице несли 24 специалиста, среди которых терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, инфекционисты, а также медицинские сестры. Тюменские медики работали в инфекционных госпиталях с тяжёлыми пациентами, выполняли до 60 вызовов в день, консультировали новоуренгойских коллег.

Как рассказала главврач Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева, они шли туда, где было сложнее всего, и никогда не отказывали ни в какой просьбе. Так же, как и ямальские сотрудники, работали без выходных.

- Мы получили огромное количество благодарных отзывов об их работе и от наших пациентов. За труд и ответственность хочу сказать огромное спасибо коллегам из Тюмени, - добавила главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24