Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:12:52+03:00

"Они шли туда, где было сложнее всего"

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Руководство Новоуренгойской центральной городской больницы поблагодарило бригаду специалистов Тюменского государственного медицинского университета. Почти 2 месяца «тюменский десант» помогал ямальским коллегам бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вахту в газовой столице несли 24 специалиста, среди которых терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, инфекционисты, а также медицинские сестры. Тюменские медики работали в инфекционных госпиталях с тяжёлыми пациентами, выполняли до 60 вызовов в день, консультировали новоуренгойских коллег.

Как рассказала главврач Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева, они шли туда, где было сложнее всего, и никогда не отказывали ни в какой просьбе. Так же, как и ямальские сотрудники, работали без выходных.

- Мы получили огромное количество благодарных отзывов об их работе и от наших пациентов. За труд и ответственность хочу сказать огромное спасибо коллегам из Тюмени, - добавила главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU