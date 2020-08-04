Школьники из многодетных семей Ямала получат к 1 сентября выплаты

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:57:47+03:00

В этом году средства получат на 1500 ребят больше

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На Ямале более 19 500 школьников из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября. Это на 1500 ребят больше, чем в прошлом году, рассказали в правительстве ЯНАО.

- Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на одного ребенка. На поддержку имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих на Ямале», − сообщила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Подать заявление можно на портале госуслуг, через МФЦ или опустить заявление и копии документов в специальный ящик у входной зоны органа соцзащиты по месту проживания.

Напомним, личный прием в МФЦ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приостановлен до особого распоряжения.

Срок подачи заявления − до 1 сентября, а для семей, имеющих детей, обучающихся за пределами Ямала, − до 1 октября. Срок рассмотрения документов – до 10 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU