Школьники из многодетных семей Ямала получат к 1 сентября выплаты
На Ямале более 19 500 школьников из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября. Это на 1500 ребят больше, чем в прошлом году, рассказали в правительстве ЯНАО.
- Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на одного ребенка. На поддержку имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих на Ямале», − сообщила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.
Подать заявление можно на портале госуслуг, через МФЦ или опустить заявление и копии документов в специальный ящик у входной зоны органа соцзащиты по месту проживания.
Напомним, личный прием в МФЦ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приостановлен до особого распоряжения.
Срок подачи заявления − до 1 сентября, а для семей, имеющих детей, обучающихся за пределами Ямала, − до 1 октября. Срок рассмотрения документов – до 10 рабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU