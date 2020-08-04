На Ямале пройдут конкурсы по озеленению дворов Фото: yanao.ru

В 23 населенных пунктах Ямала пройдут конкурсы по озеленению дворов. В различных номинациях могут принять участие жители, управляющие компании, товарищества собственников жилья, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания и другие организации, связанные с жильем в округе.

Формат конкурсов разный, к примеру, в Салехарде запустили фотоконкурс «Цветущий город». Для участия необходимо украсить цветами двор или газон, сквер или площадку возле дома, сделать фотографию и разместить ее в аккаунте администрации Салехарда в соцсети «ВКонтакте».

Не обошли вниманием и юных цветоводов. В столице Ямала в номинации «Маленький цветовод» могут быть представлены работы по оформлению клумбы, палисадника, балкона или окна живыми цветами, выполненные детьми в возрасте до 14 лет.

Награждение победителей и участников, которые получат денежные призы, ценные подарки, сувениры, дипломы и грамоты, в большинстве муниципальных образований традиционно пройдет на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию образования населенных пунктов (День города, села, поселка).

- Вовлечение жителей в оформление придомовых территорий и прилегающих территорий к организациям, предприятиям – хорошая традиция, которая даёт ощутимый результат: самовыражение и сплоченность жителей., - отметила замдиректора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Елена Мальчевская. По ее словам, красивая и ухоженная территория - это пример любви, заботы и бережного отношения к «своей земле» для подрастающего поколения

Напомним, на Ямале в этом году будет благоустроено более 80 общественные и 600 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Все проекты выбраны жителями.