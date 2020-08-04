2020-08-04T09:55:45+03:00
Общество

На Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги

Снимки экологического происшествия в соцсети опубликовал местный житель
Анна Полякова
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На Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги Фото: Руслан КарташовНа Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги Фото: Руслан Карташов
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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку после публикации в соцсети информации о загрязнении водного объекта нефтесодержащей жидкостью.

Фото разливов нефти на реке Нумги в Надымском районе появилось 3 августа в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» социальной сети «ВКонтакте». Снимки опубликовал местный житель Руслан Карташов.

«Ширина разлива нефти — более трех метров. Нефть разлита по всему берегу реки», - прокомментировал автор фото.

В ходе прокурорской проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности, а также по возмещению причиненного вреда, отметили в региональном ведомстве.

Природоохранная прокуратура предлагает гражданам, располагающим сведениями о данном инциденте, сообщить их по телефону (3499) 53-21-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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