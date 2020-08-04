Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе
Автоавария под Пурпе, которая привела к гибели пассажира легкового автомобиля, произошла по вине пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. ДТП случилось в ночь на 1 августа около на 484 км. автодороги «Сургут – Салехард». Погибла женщина, еще три человека, в их числе малолетний ребенок, получили травмы.
Фото: Госавтоинспекция Ямала
Предварительно нетрезвый водитель легкового автомобиля «МАЗДА СХ5» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «ВАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В салоне отечественного автомобиля находились водитель и три пассажира, среди которых ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства.
В результате происшествия женщина, сидевшая рядом с водителем, от полученных травм скончалась на месте аварии, водитель и пассажиры автомобиля получили различные травмы. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU