2020-08-04T09:39:06+03:00
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе

Погибла женщина, еще три человека, в их числе малолетний ребенок, получили травмы
Анна Полякова
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Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе Фото: Госавтоинспекция ЯмалаПоявились подробности смертельного ДТП под Пурпе Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Автоавария под Пурпе, которая привела к гибели пассажира легкового автомобиля, произошла по вине пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. ДТП случилось в ночь на 1 августа около на 484 км. автодороги «СургутСалехард». Погибла женщина, еще три человека, в их числе малолетний ребенок, получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Предварительно нетрезвый водитель легкового автомобиля «МАЗДА СХ5» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «ВАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В салоне отечественного автомобиля находились водитель и три пассажира, среди которых ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства.

В результате происшествия женщина, сидевшая рядом с водителем, от полученных травм скончалась на месте аварии, водитель и пассажиры автомобиля получили различные травмы. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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