Лабытнангцы придумывают название памятнику байкерам

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:22:59+03:00

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В Лабытнанги открыли новый арт-объект, созданной по инициативе городского мотосообщества. В торжественном мероприятии приняла участие глава города Марина Трескова, которая считает, что этому объекту нужно придумать название, при этом имя должны дать сами горожане.

- Словно настоящий стоит мотоцикл, еще один миг - взревет его мотор, и умчится вдаль путешественник, чтобы встретить рассветы, увидеть красоту мира, который откроет перед ним каждый километр его пути, - такие эмоции, по мнению градоначальницы вызывает новый памятник.

Она отметила, что согласна с участниками презентации: арт-объект получился интересным, притягательным для детей и взрослых. Это еще одна, наполненная смыслом изюминка нового и современного городского пространства, которое мы вместе формируем год от года. Тематическая площадка станет местом старта различных мероприятий и акций, в том числе с участием мотосообщества, местом встреч и отдыха горожан.

По поручению главы города на платформе «Предлагай!» портала «Живем на Севере» стартовал сбор предложений.

Напомним, скульптурно-архитектурная композиция развивается по кругу, центром которого является карта мира. Девизом нового арт-объекта стали слова из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд…».

ИСТОЧНИК KP.RU