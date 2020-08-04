Новые детсады в Тарко-Сале обещают сдать до конца года

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:12:16+03:00

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Глава Пуровского района Андрей Нестерук вместе с заместителями осмотрел строящиеся и готовые дошкольные учреждения Тарко-Сале. На улицах Строителей и Солнечной завершается строительство двух детсадов на 240 мест каждый. Дошкольные учреждения - современные, красивые, до мелочей продуманные.

По плану завершение строительства намечено на конец 2020 года. Новые садики позволят выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В детсаду на улице Строителей полным ходом идут отделочные работы и организация детских площадок. На втором объекте заканчивают обшивать кровлю, приступают к благоустройству, внутренней отделке.

Кроме того, власти района оценили подготовку действующих садиков к началу учебного 2020-2021 года. Один из старейших садов города «Елочка» не прекращает работу, ежедневно принимая малышей в дежурных группах. В детсаду «Радуга» завершаются работы по модернизации систем освещения. В «Брусничке» также близится срок завершения гарантийных ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU