В Салехарде проверили прочность дорожной разметки

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:50:24+03:00

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В Салехарде проверили качество нанесенной дорожной разметки. На городских улицах дорожную разметку наносят не краской, а холодным стеклопластиком, который не смывается дождем, выдерживает плотный автомобильный трафик и суровые зимние условия.

Представители Общероссийского народного фронта вместе со специалистами администрации города убедились в долговечности новых технологий, осмотрев улицы Сенькина, Манчинского, Свердлова, Ямальская, Матросова, Подшибякина и Объездная (от кольца до Б.Кнунянца).

- Замечания по качеству отсутствуют. В минувшие выходные прошли обильные дожди, мы видим, это никак не отразилось на дорожной разметке на городских улицах, - подвел итог рейда руководитель регионального исполкома «ОНФ» Иван Новицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU