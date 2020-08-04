2020-08-04T08:42:14+03:00
Происшествия

Надымчанин, из ревности убивший сожительницу, получил срок

Мужчина забил до смерти пьяную подругу
Анна Полякова
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Надымчанин, из ревности убивший сожительницу, получил срокНадымчанин, из ревности убивший сожительницу, получил срокФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме приговорили 26-летнего местного жителя избившего до смерти свою сожительницу. Его судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Поводом для расправы стала ревность мужчины. Его избранница 12 сентября 2019 года вернулась домой пьяной. Мужчины не смог сдержать гнева. От полученных множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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