2020-08-04T07:11:12+03:00
Происшествия

Надымчанин думал, что помог коллеге, переведя мошеннику 100 тысяч рублей

О видах обмана пострадавший ранее знал из беседы с полицией
Анна Полякова
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Надымчанин думал, что помог коллеге, переведя мошеннику 100 тысяч рублей Фото: pixabay.comНадымчанин думал, что помог коллеге, переведя мошеннику 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В Надыме возбудили уголовное дело о мошенничестве в сети Интернет, жертвой которого стал 41–летний местный житель. В полиции мужчина рассказал, как лишился 100 тысяч рублей.

С социальной сети он получил сообщение от коллеги, оказавшегося в затруднительном материальном положении, с просьбой одолжить 20 тысяч рублей. Согласившись помочь, он перевел нужную сумму на указанные в сообщении реквизиты банковской карты. После очередных просьб сделал еще два перевода суммой в 30 и 50 тысяч рублей.

Однако «коллега» просил еще и еще денег. Только тогда мужчина заподозрил, что общается с мошенниками и перепроверил страницу знакомого в социальной сети. Оказалось, что ее скопировали, а коллега никаких денег в долг не просил. О видах мошенничества знал из профилактической беседы с сотрудниками полиции, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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