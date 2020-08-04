Ураган в Ямальском районе сорвал крышу со здания администрации

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:24:46+03:00

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Мощный ураган обрушился накануне вечером на село Яр-Сале, расположенное в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В группе «Мой Ямальский район» в соцсети «ВКонтакте» сообщение о разбушевавшейся стихии с фотографиями и видео появилось 3 августа.

«Шквалистый ветер, сильный ливень и град испытали на прочность районный центр. Сорвало часть кровли здания районной администрации», - пояснили власти муниципалитета, добавив, что глава села Александр Дьячков тут же отправился по посёлку, чтобы выявить последствия бури.

Фото: паблик «Мой Ямальский район», vk.com

В комментариях местные жители села рассказали, что ураган держался минут пять. За это время порывы ветра сломали забор на улице Советской, а на переходе от здания туберкулезного отделения до улицы Кугаевского произошло подтопление. Однако ливневки в Яр-Сале в целом справилась с ураганом.

К слову, сегодня, 4 августа, в Ямальском районе вновь прогнозируется гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура н воздуха днем до +25°C. Переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ураган в Яр-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU