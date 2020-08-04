4 Авг. 2020 2020-08-04T05:25:26+03:00

Погода на Ямале 4 августа: днем - тепло, вечером - дожди с грозами Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +20 градусов, малооблачно, в первой половине дня - дождь, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 30 градусов, утренняя ясная погода после обеда сменится на облачную, ожидается дождь, гроза, ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +24 градуса, переменная облачность, периодически – дождь, гроза, ветер западный 6 м/с.

В Надыме +21 градус, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +28 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +29 градусов, солнечно, вечером – дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Муравленко +26 градусов, солнечно, после обеда ожидается дождь, гроза. Ветер переменный 1 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, малооблачно, дождь, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU