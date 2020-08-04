2020-08-04T05:25:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 августа: днем - тепло, вечером - дожди с грозами

Температура воздуха +20 ... +29 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 4 августа: днем - тепло, вечером - дожди с грозамиПогода на Ямале 4 августа: днем - тепло, вечером - дожди с грозамиФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +20 градусов, малооблачно, в первой половине дня - дождь, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 30 градусов, утренняя ясная погода после обеда сменится на облачную, ожидается дождь, гроза, ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +24 градуса, переменная облачность, периодически – дождь, гроза, ветер западный 6 м/с.

В Надыме +21 градус, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +28 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +29 градусов, солнечно, вечером – дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Муравленко +26 градусов, солнечно, после обеда ожидается дождь, гроза. Ветер переменный 1 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, малооблачно, дождь, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надымчанин думал, что помог коллеге, переведя мошеннику 100 тысяч рублей
Ураган в Ямальском районе сорвал крышу со здания администрации
Погода на Ямале 4 августа: днем - тепло, вечером - дожди с грозами
Искусственный интеллект заменит бизнесу Ямала юристов
Салехарды украсили придомовую территорию, высадив 40 деревьев
С начала года наборы для новорожденных получили 166 тазовчан
Тюменец разыграл перед ноябрянкой спектакль по телефону за 5 тысяч рублей
На лечение и отдых в «Большой Тараскуль» отправятся 13 ямальских семей
В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками
В Тарко-Сале построят микрорайон для переселенцев их ветхого жилья
В Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом
Детский лагерь в Анапе проверили перед заездом ямальцев
Новоуренгойская ЦГБ возобновляет плановые и профилактические медосмотры
В Муравленко мошенник выманил у пенсионера 15 тысяч рублей
Ямальцы везут с отдыха на российских курортах коронавирус
На Ямале снижается количество ковидных пневмоний
В Ноябрьске в 2021 году появится модельная библиотека