Салехарды украсили придомовую территорию, высадив 40 деревьев

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:07:44+03:00

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В Салехарде в минувшие выходные состоялась экологическая акция, инициированная жильцами домов на ул.Геологов. Они приняли решение облагородить двор зелеными насаждениями и подали заявку в администрацию города. Инициативу власти ямальской столицы поддержали.

На помощь инициативным жителям пришли волонтеры проекта «Северяне» и помогли в посадке деревьев. Теперь придомовая территория не кажется пустой, а через несколько лет, когда деревья подрастут, здесь будет намного уютнее.

- Жители города всегда могут подать заявку в сектор экологии Управления транспорта и городского хозяйства на предоставление саженцев и молодых деревьев и посадить их у себя под окнами, - комментирует главный специалист сектора экологии профильного ведомства Евгений Науменко.

ИСТОЧНИК KP.RU