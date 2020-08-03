Салехарды украсили придомовую территорию, высадив 40 деревьев
В Салехарде в минувшие выходные состоялась экологическая акция, инициированная жильцами домов на ул.Геологов. Они приняли решение облагородить двор зелеными насаждениями и подали заявку в администрацию города. Инициативу власти ямальской столицы поддержали.
На помощь инициативным жителям пришли волонтеры проекта «Северяне» и помогли в посадке деревьев. Теперь придомовая территория не кажется пустой, а через несколько лет, когда деревья подрастут, здесь будет намного уютнее.
- Жители города всегда могут подать заявку в сектор экологии Управления транспорта и городского хозяйства на предоставление саженцев и молодых деревьев и посадить их у себя под окнами, - комментирует главный специалист сектора экологии профильного ведомства Евгений Науменко.
ИСТОЧНИК KP.RU