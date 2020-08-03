Тюменец разыграл перед ноябрянкой спектакль по телефону за 5 тысяч рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:37:20+03:00

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Полицейские Ноябрьяка задержали жителя Тюмени, подозреваемого в мошенничестве. Чтобы завладеть чужими деньгами мужчина проявил артистизм.

Жертва его обмана обратилась в полицию и рассказала, что на телефон ее мужа с неизвестного номера позвонил якобы их знакомый, который попросил в долг 5 тысяч рублей, пообещав вернуть их в ближайшее время. Женщина поверила аферисту и перевела указанную сумму на реквизиты, которые злоумышленник отправил ей на телефон в виде смс-сообщения.

Позже она позвонила своему знакомому с просьбой вернуть долг. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый 39-летний тюменец. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU