3 Авг. 2020 2020-08-03T15:39:00+03:00

На лечение и отдых в «Большой Тараскуль» отправятся 13 ямальских семей Фото: yanao.ru

Они решили не переносить отдых на следующий год

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В этом месяце на отдых и оздоровление в «Большой Тараскуль» отправятся 13 ямальских семей, получивших льготные путевки. Они решили не переносить отдых на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В тюменскую здравницу поедут жители Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинского, а также Тазовского, Пуровского, Красноселькупского и Приуральского районов, сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения.

- Оздоровиться безвозмездно здесь могут ямальские семьи с детьми-инвалидами, детьми, состоящими на диспансерном учете в медицинских организациях округа, а также многодетные семьи при условии нуждаемости, - рассказала директор окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова.

Все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в санатории соблюдают. Для проведения спортивных и развлекательных мероприятий мы используем открытые пространства на территории центра - беседки, детские игровые и спортивные площадки. Поверхность всех модулей ежедневно обрабатывается.

Временно изменены правила заезда в учреждение. Теперь для прохождения здесь реабилитации при себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, документ, подтверждающий отсутствие контакта с коронавирусными больными, а также маски, перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU