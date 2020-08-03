На лечение и отдых в «Большой Тараскуль» отправятся 13 ямальских семей
В этом месяце на отдых и оздоровление в «Большой Тараскуль» отправятся 13 ямальских семей, получивших льготные путевки. Они решили не переносить отдых на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В тюменскую здравницу поедут жители Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинского, а также Тазовского, Пуровского, Красноселькупского и Приуральского районов, сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения.
- Оздоровиться безвозмездно здесь могут ямальские семьи с детьми-инвалидами, детьми, состоящими на диспансерном учете в медицинских организациях округа, а также многодетные семьи при условии нуждаемости, - рассказала директор окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова.
Все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в санатории соблюдают. Для проведения спортивных и развлекательных мероприятий мы используем открытые пространства на территории центра - беседки, детские игровые и спортивные площадки. Поверхность всех модулей ежедневно обрабатывается.
Временно изменены правила заезда в учреждение. Теперь для прохождения здесь реабилитации при себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, документ, подтверждающий отсутствие контакта с коронавирусными больными, а также маски, перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU