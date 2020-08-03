В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:53:27+03:00

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В Новом Уренгое пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1982 года рождения с «синтетикой» массой 0,96 грамм.

Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, его взяли в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Обнаруженный при нем полимерный пакет с порошкообразным веществом был отправлен на экспертизу, которая и подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения.

Злоумышленник пояснил полицейским, что данное наркотическое вещество он приобрел для личного потребления. На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Рецидивистку грозит лишение свободы сроком до 3 лет. В отношении подозреваемого мера пресечения избирается.

ИСТОЧНИК KP.RU