В Тарко-Сале построят микрорайон для переселенцев их ветхого жилья

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:45:45+03:00

В Тарко-Сале по строят микрорайон для переселенцев их ветхого жилья Фото: администрация Пуровского района

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В Тарко-Сале в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда возводится микрорайон «Южный» и многоквартирный дом по улице Губкина. В стадии расселения в городе находятся 19 многоквартирных домов, 12 из которых планируется полностью освободить до конца 2020 года, остальные дома будут расселяться по мере строительства нового жилья.

Новый микрорайон площадью свыше десяти гектаров проектируют в районе автодороги на Восточно-Таркосалинское месторождение. Здесь планируют построить десять многоквартирных домов под переселение порядка 800 семей. Для удобства новосёлов предусмотрено строительство детского сада и современной инфраструктуры. Проектные работы должны завершить до конца года, в этом году появятся первые очертания нового микрорайона.

На улице Губкина ведутся работы по обустройству свайного поля. Дом на 68 квартир общей площадью 3,5 тысячи м2 планируется сдать в конце 2022 года. Все жилые помещения в доме предназначены для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым на первое января 2017 года.

Сегодня в Пуровском районе уже признаны аварийными 250 домов, и для жителей этих домов вопросы строительства и сноса непригодного жилья остаются самыми насущными.

ИСТОЧНИК KP.RU