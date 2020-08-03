Детский лагерь в Анапе проверили перед заездом ямальцев

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:38:29+03:00

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Детский лагерь в Анапе готов встретить юных ямальцев. 494 ребенка из всех муниципальных образований отправились в культурно-оздоровительный центр «Премьера» на три недели. Сопровождают детские группы 26 человек.

Накануне с проверкой готовности с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований посетил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

По его словам, лагерь полностью готов к приёму детей. Комиссия проверила весь маршрут детей от заезда до расселения. В аэропорту будет организован зелёный коридор: дети выйдут через отдельный терминал. По приезде в лагерь ребят будет ждать обязательный «фильтр»: измерение температуры и дезинфекция рук. На входе в корпуса и столовую установлены санитайзеры с антисептическими средствами.

В комнатах спальных корпусов будет обеспечена необходимая дистанция в 1,5 метра. Два раза в день в каждой комнате с помощью специального оборудования будет производиться обеззараживание.

Для уменьшения контактов в столовой разведены вход и выход, рассадка будет осуществляться с учётом соблюдения дистанции между отрядами. Доступ посторонних на пляж, на полностью оборудованный, строго ограничен.

- В этом году часть мероприятий пересмотрена, мы делаем так, чтобы дети максимально не контактировали между отрядами, - рассказал заместитель руководителя лагеря Илья Терзи.

На протяжении всей смены в лагере будут работать 15 медиков, ночью предусмотрено их дежурство. На базе достаточное количество изоляторов, закуплены медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU