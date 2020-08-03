Новоуренгойская ЦГБ возобновляет плановые и профилактические медосмотры

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:21:09+03:00

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Новоуренгойская центральная городская больница с 3 августа возобновляет проведение плановых и профилактических медицинских осмотров. Желающие могут обратиться к врачам для получения справок на водительское удостоверение, ношение оружия, вид на жительство. Возвращение к прежнему режиму работы связано с положительной динамикой снижения числа заболеваний коронавирусной инфекцией, а также потребностью населения. Как отметила главврач больницы Ирина Груздева, медосмотры будут проходить на прежнем месте – первом этаже поликлиники № 1 в южном районе. Приемы будут вести только по записи.

Тем не менее, из-за эпидемиологической обстановки, поскольку распространение инфекции в Новом Уренгое всё ещё продолжается, осмотры должны проходить с соблюдением всех ограничений. В коридоре одновременно могут находиться не более 5-7 человек, всем посетителям будут измерять температуру, масочный режим – в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU