В Муравленко мошенник выманил у пенсионера 15 тысяч рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:23:41+03:00

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В Муравленко возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 70-летний пенсионер.

30 июля он обратился в дежурную часть и пожаловался на обман. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил о том, что новой картой, которую заявитель действительно получил на днях в банке, воспользоваться не получится, так как она оказалась нерабочей. Чтобы исправить ситуацию, злоумышленник порекомендовал пройти к банкомату и все деньги и переложить на новый банковский счет, который в течение двух часов будет оформлен, а саму карту можно будет забрать в указанном месте.

Пенсионер положил 15 тысяч рублей на номер, который продиктовал злоумышленник. Когда прошло более двух часов, а звонок от злоумышленника так и не поступил, мужчина обратился в банк, где ему сообщили, что подобные операции не совершались и посоветовали обратиться в полицию.

Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU