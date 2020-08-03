2020-08-03T11:08:39+03:00
Общество

В Ноябрьске в 2021 году появится модельная библиотека

Благодаря модернизации и редизайну «Златослово» станет центрами притяжения для жителей
Анна Полякова
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В Ноябрьске в 2021 году появится модельная библиотека Фото: администрация НоябрьскаВ Ноябрьске в 2021 году появится модельная библиотека Фото: администрация Ноябрьска
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Ноябрьская библиотека «Златослово» кардинально преобразится в 2021 году. На это выделено 5 миллионов рублей. Она стала победителем конкурса Министерства культуры России на предоставление средств для создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура».

«Златослово» открылась в 1983 году в микрорайоне Железнодорожников. В результате модернизации в библиотеке будут созданы новые эргономичные пространства с полностью открытым доступом ко всем фондам.

- Она станет современным интеллектуальным, образовательным, просветительским центром, где каждый сможет раскрыть и развить свои способности, таланты, эрудицию, пообщаться с другими посетителями или просто приятно и душевно провести время, - говорит директор Централизованной библиотечной системы Ноябрьска Оксана Назарьева.

В этом году для участия в конкурсе было подано 542 заявки от 82 субъектов Федерации. В итоге победителями признаны 110 библиотек, в том числе три ямальских: из Салехарда, Ноябрьска и Панаевска. Благодаря модернизации и редизайну эти библиотеки станут центрами притяжения для жителей городов и поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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