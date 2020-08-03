3 Авг. 2020 2020-08-03T10:03:07+03:00

Таркосалинца за убийство отправили в колонию и на лечение у психиатра Фото: Ольга Крыльцова

Пьяный молодой человек до смерти избил мужчину в общежитии

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В Тарко-Сале осудили 23-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве 56-летнего мужчины. Конфликт, который закончился трагедией, произошел в коридоре общежития днем 1 мая 2020 года.

Пьяный молодой человек жестоко избил мужчину, нанеся ему многочисленные удары кулаками и ногами по голове. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, жертва избиения скончался в реанимационном отделении больницы. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Суд приговорил молодого таркосалинца к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у врача–психиатра в амбулаторных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU