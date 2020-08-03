Четыре ямальских фермера получат гранты «Агростартапа»
На Ямале четыре победителя конкурса «Агростартап» получат гранты. Все они осуществляют деятельность в сфере оленеводства и находятся в Ямальском районе.
В этом году 13 проектов 23 были допущены к участию после тщательного отбора и рассмотрения заявок. Остальным участникам было отказано из-за налоговых задолженностей, отсутствия коммерческих предложений на приобретение сельхозживотных и техники, а также нехватки собственных средств на реализацию проекта.
На финальном заседании конкурсной комиссии присутствовали члены общественных советов при департаменте АПК и окружной службы ветеринарии.
- Считаем, что распределение грантoвой поддержки дoлжно быть максимальнo oткрытым, поэтому к oбсуждению и привлекаются представители oбщественных советов, - отметила член общественного совета при департаменте АПК Ольга Парфенова.
Напомним, гранты предусмотрены региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ИСТОЧНИК KP.RU