2020-08-03T10:57:59+03:00
Экономика

Четыре ямальских фермера получат гранты «Агростартапа»

Победителя конкурса осуществляют деятельность в сфере оленеводства
Анна Полякова
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Четыре ямальских фермера получат гранты «Агростартапа» Фото: yanao.ruЧетыре ямальских фермера получат гранты «Агростартапа» Фото: yanao.ru
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На Ямале четыре победителя конкурса «Агростартап» получат гранты. Все они осуществляют деятельность в сфере оленеводства и находятся в Ямальском районе.

В этом году 13 проектов 23 были допущены к участию после тщательного отбора и рассмотрения заявок. Остальным участникам было отказано из-за налоговых задолженностей, отсутствия коммерческих предложений на приобретение сельхозживотных и техники, а также нехватки собственных средств на реализацию проекта.

На финальном заседании конкурсной комиссии присутствовали члены общественных советов при департаменте АПК и окружной службы ветеринарии.

- Считаем, что распределение грантoвой поддержки дoлжно быть максимальнo oткрытым, поэтому к oбсуждению и привлекаются представители oбщественных советов, - отметила член общественного совета при департаменте АПК Ольга Парфенова.

Напомним, гранты предусмотрены региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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