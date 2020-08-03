2020-08-03T09:36:08+03:00
Общество

Ямальские поисковики начинают новый сезон

В сезоне 2020 года в раскопках участвуют только бойцы старше 18 лет
Анна Полякова
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Ямальские поисковики начинают новый сезон Фото: Администрация НоябрьскаЯмальские поисковики начинают новый сезон Фото: Администрация Ноябрьска
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В августе у ямальских поисковиков начнется новый сезон. В сезоне 2020 года в раскопках участвуют только поисковики старше 18 лет в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

В международную военно-историческую экспедицию «Западный фронт. Варшавское шоссе» отправятся 10 августа 40 бойцов сводного поискового отряда «Ямал». Экспедиция состоится в Барятинском районе Калужской области и продлится две недели.

Впервые едут на раскопки поисковики из Ямальского района. Отряд был образован совсем недавно. Для новичков в поисковом деле будет организовано обучение. По итогам слушатели сдадут зачет и только потом выйдут работать в поле.

В международную экспедицию поедут также поисковики из Киргизии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Еще два поисковых отряда – «Снегири» (Пуровский район) и «Дивизион» (Новый Уренгой) – отправится на «Суояровский плацдарм» в Карелию с 5 августа. В сентябре этот же отряд направится в Тверскую область, там состоится экспедиция «Бельский плацдарм».

Как сообщает Региональный центр патриотического воспитания ЯНАО, всего в 12 муниципалитетах Ямала организовано 29 поисковых отрядов общей численностью 460 человек. Примерно половина участников – школьники от 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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