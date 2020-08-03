2020-08-03T08:54:53+03:00
Происшествия

На Ямале подростка признали виновным в краже денег с банковского счета

Суд приговорил юношу к принудительным мерам воспитательного воздействия
Анна Полякова
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На Ямале подростка признали виновным в краже денег с банковского счетаНа Ямале подростка признали виновным в краже денег с банковского счетаФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе 17-летнего юношу признали виновным в краже денег с банковского счета. В апреле 2019 года парень нашел в тундре сотовый телефон, принадлежавший местному жителю.

После этого, пополнив баланс сим-карты, он начал активно пользоваться находкой, выходя в информационную сеть «Интернет» и осуществляя там просмотры и скачивания игр и программ.

На чужом телефон он обнаружил подключенную к абонентскому номеру услугу «Мобильный банк» и украл деньги с банковского счета, принадлежавшего хозяину телефона. Как пояснили в СУ СКР по ЯНАО, материальный ущерб составил более 3 тысяч рублей.

Суд приговорил парня к принудительным мерам воспитательного воздействия. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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