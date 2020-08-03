2020-08-03T08:02:06+03:00
Происшествия

Жителя Кемеровской области оштрафовали за оскорбление ямальского полицейского

Грубияну пришлось раскошелиться на 15 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жителя Кемеровской области оштрафовали за оскорбление ямальского полицейскогоЖителя Кемеровской области оштрафовали за оскорбление ямальского полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Кемеровской области привлекли к ответственности за оскорбление новоуренгойского полицейского. Инцидент произошел 2 марта 2020 года в помещении психоневрологического диспансера. Пьяный ранее не судимый 26-летний мужчина в присутствии посторонних лиц унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.

Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, гость региона выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника патрульно-постовой службы, находящего при исполнении служебных обязанностей.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». Суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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