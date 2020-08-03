Жителя Кемеровской области оштрафовали за оскорбление ямальского полицейского
Жителя Кемеровской области привлекли к ответственности за оскорбление новоуренгойского полицейского. Инцидент произошел 2 марта 2020 года в помещении психоневрологического диспансера. Пьяный ранее не судимый 26-летний мужчина в присутствии посторонних лиц унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.
Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, гость региона выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника патрульно-постовой службы, находящего при исполнении служебных обязанностей.
Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». Суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU