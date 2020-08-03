2020-08-03T07:33:50+03:00
Общество

В Пуровске завершился сезон дорожных работ

На обновление дорог муниципалитет затратил около 4 млн. рублей
Анна Полякова
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В Пуровске завершился сезон дорожных работ Фото: puradm.ruВ Пуровске завершился сезон дорожных работ Фото: puradm.ru
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В Пуровске ровнее и безопаснее стали три поселковых проезда. На реализацию этих мероприятий муниципалитет затратил около 4 млн. рублей. Как сообщили в администрации Пуровского района, накануне были закончены работы в районе домов 6-9 по улице 27 Съезда КПСС. На участке уложили 54 новые плиты. Укрепили обочины щебнем.

Ранее старое дорожное покрытие заменили новыми плитами и на участке проезда к зданию ясельной группы детсада «Гнездышко» со стороны водонапорной башни.

Небольшие по протяженности дорожные участки, длиною 241 и 42 метра, выполняют важную функцию в поселке, пояснили в муниципалитете, – по ним ежедневно передвигаются воспитанники садика со своими родителями. Жители Пуровска неоднократно обращались в администрацию поселения с просьбой о ремонте данных подъездных путей.

Помимо этого, в июне отремонтировали проезд ул. Строителей – Советская – Молодежная. Здесь для выравнивания дорожного полотна уложили 60 новых плит и заменили 40 разрушенных плит, укрепили обочины.

Напомним, 2020-й год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог. Работы по обновлению дорожного полотна ведутся во всех муниципалитетах. Всего в округе будет отремонтировано 400 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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