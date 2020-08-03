В Надыме байкер попал в больницу после ДТП с иномаркой

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:18:59+03:00

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В Надыме байкер получил травмы в ДТП с иномаркой. Авария произошла 2 августа в районе дома № 17 по улице Комсомольская. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель за рулем «НИССАН», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «ХОНДА». В результате столкновения водитель байка госпитализирован с травмами.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека травмировано. Всего с начала 2020 года в 2758 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 265 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU