На Ямале 17 туристических групп прошли по опасным маршрутам

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:09:20+03:00

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На сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО заработал сервис для регистрации туристских групп, собирающихся в поход. Эти данные упрощают поиск и оказание своевременной квалифицированной помощи в случае нештатной ситуации.

Всего за семь месяцев 2020 года на территории округа официально зарегистрировались 17 туристических групп, их участниками стали 97 россиян и 14 иностранцев. Происшествий не зарегистрировано.

Как пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО, в регионе с каждым годом все больше развивается туристическая сфера, а желающих пройти пешком, на лыжах, на снегоступах по равнинам, горам и предгорьям Полярного Урала, на вершинах которого и летом не тает снег, удивиться волшебству северного сияния становится все больше и больше.

Правительство РФ обязало организаторов активных видов туризма в России не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. К таким направлениям относятся маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU